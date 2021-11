‘Proeve regeerakkoord’ zet vol in op passende zorg

Het formatiestuk is in september geschreven door CDA en VVD om D66 te ‘pleasen’, schrijft de NOS. Het is deze week uitgelekt via de Volkskrant, omdat CU-leider Gert-Jan Segers het in de trein had laten liggen. Tegenover de NOS laten bronnen rond de formatie weten dat het stuk geen enkele status heeft in de huidige onderhandelingen tussen vier partijen. Het formatiestuk heeft niet de status van een soort regeerakkoord, maar is inhoudelijk wel interessant. Het laat zien in welke richting de politiek wil met de gezondheidszorg. De inzet op passende zorg sluit aan bij eerdere uitlatingen van NZa-voorzitter Marian Kaljouw.

Zorgparagraaf

Dit zijn de punten uit de zorgparagraaf:

De zorg wordt pandemie-proof gemaakt, onder andere door Europse strategische voorraden aan medische beschermingsmiddelen en geneesmiddelen, een flexibele zorgreserve en meer samenwerking in de zorg. Verkeerde productieprikkels en doorgeschoten marktwerking worden weggenomen. Zorgaanbieders moeten zich richten op uitkomsten voor de patiënt – zinnige (of passende) zorg – met bijbehorende financiering, in plaats van gedreven door productie. Het basispakket wordt hierop aangepast door behandelingen die niet wetenschappelijk of effectief zijn, niet meer standaard te vergoeden en kritisch te kijken naar uitzonderlijk dure behandelingen. Door de zorg zelf in kaart gebrachte ‘beter-niet-doen’-behandelingen maken plaats voor zorginnovaties en slimme digitale oplossingen (eHealth en zorg op afstand). Werken in de zorg wordt aantrekkelijker gemaakt door gerichte verbeteringen in de arbeidsvoorwaarden, niet alleen in het salaris, maar ook in de werkomstandigheden. Er komt een toekomstbestendig plan voor de ouderenzorg, met passende oplossingen voor de combinatie van uitdagingen waar de ouderenzorg voor staat (vergrijzing, tekorten op de arbeidsmarkt, passende huisvesting voor senioren. De jeugdzorg wordt anders ingericht: er wordt, zoals overeengekomen met de VNG, gewerkt aan een hervormingsagenda waarin afspraken gemaakt worden over het structureel houdbaar maken van de jeugdzorg, inclusief een financieel kader. Het bevorderen van een gezonde leefstijl door de overheid, onder andere via het Nationaal Preventieakkoord, de aanpak van de rookvrije generatie, stimuleren van (sport)verenigingen en het ondersteunen van scholen in kwetsbare wijken op het gebeid van gezonde voeding.

Discussiepunten formatiestuk

Daarnaast staan er nog enkele punten in de zorgparagraaf waarover partijen willen discussiëren:

CDA: Er komt een groot nationaal onderzoek voor verbeterde behandelingen van drie veelvoorkomende volksziekten: kanker, obesitas en Alzheimer.

Het eigen risico blijft gelijk, met daarnaast de opgave om te komen tot een betere manier van bekostiging en betaling in de zorg. Er wordt ingezet op een manier om het eigen risico ‘slimmer’ en eerlijker te maken, zodat mensen minder geld in één keer kwijt zijn.

De (nieuwe) medisch-specialisten komen in loondienst.

Er komt een uitbreiding van het verbod op en/of aanscherping avn de criteria voor winstuitkering, bijvoorbeeld in de jeugdzorg.

Er worden afspraken gemaakt met producten van levensmiddelen en supermarkten over het gezonder maken van producten en die producten meer promoten. Als deze afspraken onvoldoende resultaat hebben, kunnen meer bindende afspraken worden gemaakt.

Reactie Xander Koolman

‘Op hoofdlijnen kan ik me nauwelijks een betere set van punten voorstellen’, zegt gezondheidseconoom Xander Koolman enthousiast. De devil zit natuurlijk in de uitwerking en die is nog onduidelijk. Wel ontbreekt hervorming van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet om de ongecontracteerde aan te pakken. Dat schuift de politiek opnieuw voor zich uit.’