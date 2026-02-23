Whitepaper | Dit wil het nieuwe kabinet met de zorg

Het nieuwe kabinet is beëdigd. De ploeg van premier Rob Jetten (D66) kan ‘aan de slag’, zoals de titel van het coalitieakkoord voorschrijft. Wat het kabinet voornemens is met de zorg, leest u terug in een nieuwe gratis whitepaper van Zorgvisie en Skipr: Dit wil het nieuwe kabinet met de zorg .

DEN HAAG - Koning Willem-Alexander gaat traditiegetrouw met de nieuwe ministersploeg op de foto op de trappen van Paleis Huis ten Bosch. Premier Rob Jetten vormt samen met een ploeg van ministers en staatssecretarissen kabinet-Jetten. REMKO DE WAAL / ANP

Tijdens de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen bleek al dat veel partijen bezuinigingen voor de zorg in petto hadden. In het coalitieakkoord van D66, VVD en CDA kwamen deze bezuinigingen terug, met hier en daar een schepje erbovenop. Een openingszet van een minderheidskabinet in de onderhandelingen met de oppositie in de Tweede Kamer? De aankomende bewindsvrouwen op VWS hebben in ieder geval een stevige opdracht: bezuinigen en hervormen tegelijk.

