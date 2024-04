SKGZ rapporteert meer klachten over zorgverzekeraars

Het onafhankelijke klachten- en expertisecentrum voor zorgverzekeringen SKGZ heeft vorig jaar 2290 klachten over zorgverzekeraars gekregen. Dat is 4,4 procent meer dan in 2022.

Dat blijkt uit het jaarverslag van SKGZ over 2023. Het expertisecentrum maakt zich ook zorgen over de financieel kwetsbaren die betalingsachterstanden oplopen bij de zorgverzekeraar en in de schulden raken.

Veel klachten over plastische chirurgie

De SKGZ noemt de stijging van het aantal klachten over mondzorg aan het begin van het jaar opvallend. Het betrof vooral de vraag of iets wel of niet onder de tandongevallenverzekering viel. Ook het aantal klachten dat betrekking heeft op plastische chirurgie blijft hoog. Zeker in verhouding tot de omvang van het specialisme, stelt het centrum. De klachten lijken voort te komen uit rooskleurige verwachtingen over de hoogte van de vergoeding.

Naast signalering van schulden richt de SKGZ zich de komende tijd op de verzekeringsplicht van arbeidsmigranten, plastische chirurgie en klachten over hoortoestellen.