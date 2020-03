Skipr en Zorgvisie-boegbeeld Koolen verlegt koers naar Jaarbeurs

Utrecht opstoten tot ‘zorgstad nummer 1’, dat is de ambitie waar scheidend BSL-uitgever Ruud Koolen zich in zijn nieuwe rol als director Dutch Health Hub bij Jaarbeurs aan verbindt. “Dat knooppunt moet regionaal, nationaal en uiteindelijk ook internationaal een grote uitstraling gaan krijgen en daarmee de plek worden waar de Nederlandse zorg in de etalage gaat staan”, zegt Koolen.

Die internationale ambitie is nadrukkelijk terug te lezen in de naamgeving; Dutch Health Hub in plaats van Zorgknooppunt Nederland. Hoewel deze vertaling al enig licht op de zaak werpt, is de vraag op zijn plaats wat de Dutch Health Hub is. “Zoals ik me dat voorstel is dat een plek –zowel fysiek als virtueel – waar mensen en organisaties uit de zorg samen komen, ideeën uitwisselen en samenwerken”, reageert Koolen. “Daar horen activiteiten als congressen, masterclasses en evenementen bij, maar ook bijvoorbeeld kantoren en huisvesting.” Sleutelwoord bij dit alles is innovatie. “Dat is wat ook in de zorg heel hard moet gebeuren”, aldus Koolen. “Omdat steeds blijkt dat je er niet komt als je de dingen blijft doen zoals je ze altijd gedaan hebt.”

Innovatie

Met zijn jarenlange ervaring, kennis en netwerk als mediaprofessional is Koolen wat Jaarbeurs betreft de aangewezen persoon om mensen en organisaties uit de zorg en het bredere omveld te verbinden en te begeesteren voor de Dutch Health Hub. Koolen staat naar eigen zeggen te trappelen om hiermee aan de slag te gaan. De startdatum is 1 mei – de Dag van de Arbeid –, maar voorlopig zit Koolen – net als velen – in de “quarantaine van zijn eigen werkkamer” . De coronacrisis werpt wat Koolen betreft wel een scherp licht op het belang van innovatie. “Ik denk dat digitalisering van de zorg, maar ook van de samenleving een enorme impuls krijgt door de coronacrisis. Kijk naar het onderwijs; kinderen krijgen les op afstand, ik hoor van mensen uit het onderwijs dat alles wat ze eerder nooit voor elkaar kregen nu in één keer mogelijk is. In de zorg zie je iets soortgelijks met consulten op afstand. De zorg is zich voor een deel opnieuw aan het uitvinden. Door de coronacrisis komen mensen met oplossingen, rijp en groen door elkaar.”

Samenwerking

De Dutch Health Hub zou wat Koolen betreft een uitstekende plek kunnen zijn om zulke oplossingen te “bekijken, bekritiseren, beoordelen, afschieten en verbeteren”. “Er zijn hier momenteel ontzettend veel mensen en bedrijven mee bezig. Ik denk dat het daarbij belangrijk is om samen te werken. Misschien haal je dan niet altijd voor je eigen organisatie het onderste uit de kan, maar het brengt je wel verder, want bij goede samenwerking is één en één meer dan drie.”

De coronacrisis mag dan een impuls zijn voor digitale innovatie, voor een evenementenorganisatie als Jaarbeurs vormt de crisis ook een flinke dobber. “Die evenementen liggen nu even plat”, erkent Koolen. “Maar uiteindelijk gaan mensen elkaar toch weer willen ontmoeten. Mensen willen niet alleen met elkaar praten via een beeldscherm, maar ook samen beleven.”

Energie

De afgelopen twaalf jaar was Koolen werkzaam bij Springer Nature-dochter Bohn Stafleu van Loghum, eerst als bedenker en hoofdredacteur van Skipr, de laatste jaren als uitgever van het fonds management, met daarin naast Skipr titels als Zorgvisie en Qruxx. Na zoveel jaar voelt een nieuw avontuur voor Koolen als een logische stap. “Ik heb bij Springer Media veel meegemaakt; van het opzetten van Skipr en Lucide, tot het bij elkaar komen van Skipr en Zorgvisie en het in de markt zetten van Qruxx. Daarnaast hebben we de afgelopen twee jaar het hele portfolio vernieuwd. Daarmee was ik beroepshalve op een punt gekomen waarbij het vooral ging om het onderhoud en het voortzetten van activiteiten, terwijl ik juist energie krijg en enthousiast word van nieuwe dingen doen.”

Vrijlopen

Wat neemt Koolen mee van twaalf jaar BSL? “Het klinkt misschien pretentieus, maar dat is de wetenschap dat je altijd iets nieuws kunt maken in een marktsegment, hoe vol het ook is. Het gaat erom dat je de wedstrijd niet altijd volgens de vastgeroeste patronen speelt. Ik lees nu de biografie van Johan Cruijff van Auke Kok en om Cruijff te parafraseren: aanvallen is een kwestie van vrijlopen. Je maakt je eigen ruimte, dat hebben we met Skipr ook gedaan. Destijds waren er meer dan tien titels voor beslissers in de zorg in de markt. Wat zou je dan nog een elfde blaadje toevoegen? Toch zijn we er aan begonnen. Dat het een succes is geworden, is omdat we eigen ruimte hebben gemaakt, met eigen regels, een eigen businessmodel, en een heleboel onderscheidende kernmerken daaraan toegevoegd. Als je dat weet te doen, kun je in een volle markt innoveren.”

Succesformule

Aan dat ‘vrij lopen’ gaat overigens wel wat vooraf. “Je moet snappen wat essentieel is voor de ontvanger, dus de functie van jouw uitingen voor de lezer snappen. Als je daar een formule op maakt, kun je de ontvanger optimaal bedienen.”

Waarbij Koolen gezegd wil hebben dat een dergelijke ‘succesformule’ valt of staat bij gezamenlijke inspanning. “Het is zaak om een winning team samen te stellen, met mensen die geen negen-tot-vijf-mentaliteit hebben en de wedstrijd willen winnen. Dat betekent dat je goed in de peiling moet hebben waar je zelf goed in bent en waar niet zo goed in. Pas met de opgetelde kwaliteiten van elkaar kun je een sterk team zijn. Bij Springer Media hebben we dat voor elkaar gekregen. Wat dat betreft ga ik graag op herhaling bij Jaarbeurs.”