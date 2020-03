Skipr-evenementen in maart verplaatst

“We hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Om deze reden zullen onze congressen met meer dan 100 deelnemers in deze periode verplaatst worden naar een later moment dit jaar”, meldt Michael Dam, Marketing Manager bij Bohn Stafleu van Loghum.

Verplaatsing

De masterclass Organisatie van data analytics zal worden verplaatst naar september. De exacte datum wordt later bepaald. Het congres Strategische positionering in de zorg is verplaatst naar 9 september. Tweedaagse inspiratiereis waardegedreven zorg zal niet plaatsvinden op 16 en 17 april. Momenteel wordt gekeken naar andere opties.

Bohn Stafleu van Loghum brengt deelnemers de komende tijd per evenement persoonlijk op de hoogte over eventuele verplaatsing van een evenement. Op de eventspagina van Skipr is per event te zien of deze doorgaat of naar een latere datum verschoven is.

Annuleringsvoorwaarden versoepeld

Bohn Stafleu van Loghum meldt verder dat de annuleringsvoorwaarden tijdelijk zijn versoepeld om deelnemers maximaal de gelegenheid te geven om de inschrijving te heroverwegen of in te trekken, zonder dat dit tot extra kosten voor de deelnemer leidt. Deelnemers kunnen tot één week voor een evenement kosteloos omboeken naar een ander congres. “Mochten wij genoodzaakt zijn om één van onze congressen te annuleren, dan plannen we een nieuwe datum later dit jaar en is het mogelijk om dan alsnog deel te nemen. De programma’s blijven zoveel mogelijk identiek aan het initieel geplande congres en we streven er naar zo veel mogelijk dezelfde sprekers te boeken. Mocht de nieuwe datum niet passen, dan is het voor deze congressen mogelijk tot een week voor het evenement kosteloos om te boeken naar een ander evenement.”