Skipr99 | Stephanie Klein Nagelvoort: ‘Heb het lef om het belangrijke verhaal te vertellen’

De nieuwe Skipr99 is in de maak. In de aanloop naar de bekendmaking van de lijst met de 99 meest invloedrijke personen in de zorg, spreekt Skipr met bestuurders uit de sector. De zorg bevindt zich in een periode van transformatie. Hoe pakken de bestuurder hun rol in deze roerige tijden? “Heb het lef om dat belangrijke verhaal te vertellen en kleur het in met persoonlijke ervaringen”, zegt Stephanie Klein Nagelvoort, vicevoorzitter van het UMCG-bestuur.

Stephanie Klein Nagelvoort is vicevoorzitter van de raad van bestuur van het UMCG, internist acute geneeskunde en hoogleraar Zorg voor de toekomst. “Ik heb er mijn missie van gemaakt om de verbinding te leggen tussen wat er technologisch mogelijk is en wat er in de praktijk in de zorg nodig is”, vertelt ze. “Die twee dingen dichter bij elkaar brengen, daarin ligt volgens mij ook de oplossing voor de transformatie in de zorg. Die transformatie is nodig om de zorg toegankelijk te houden, maar ook om de zorg leuk te houden voor de mensen die het moeten doen. Dit drijft mij, niet alleen als wetenschapper en bestuurder, maar ook als medisch specialist. Omdat ik weet hoe het is om ’s nachts met je patiënt te zitten en er dan geen bed beschikbaar is.”

Zie de mens

Een aantal principes zijn leidend in het werk en leven van Klein Nagelvoort. Ze wil deze toelichten aan de hand van een viertal woorden: inzicht, creativiteit, voorbeeld en doorzetten. “Inzicht gaat over het fenomeen dat we in de zorg heel vaak denken dat we het snappen, terwijl dat niet altijd zo is. We moeten beter ons best doen om inzicht te krijgen in elkaars motivatie en belang. Ik zat laatst in een gesprek over passende zorg waarbij mensen zich afvroegen: worden wij wel goed begrepen? Ik nodig daarom graag mensen van het ministerie van VWS en van het Zorginstituut uit om ze bij ons aan tafel te zetten met zorgverleners en studenten. Dat leidt tot wederzijds inzicht. ‘Zie de mens’ is niet voor niets een belangrijke kernwaarde die we uitdragen in het UMCG.”

Nek uitsteken

Creativiteit vraagt volgens Klein Nagelvoort om “anders durven kijken”. Als voorbeeld noemt ze de druk doe in de zorg wordt ervaren door registratielast. Het UMCG heeft de afgelopen tijd verschillende wegen bewandeld om die druk te verminderen. Zo is dit jaar een proef gestart met een AI-model dat vragen van patiënten beantwoordt. “Samen met onze epd-leverancier EPIC steken we daarmee onze nek behoorlijk uit”, zegt de UMCG-bestuurder. “We doen dat in de volle overtuiging dat het enorm veel scheelt in de tijd die zorgverleners achter de pc doorbrengen.”

Verder is het UMCG kritisch gaan kijken naar de tijdsbesteding op verschillende onderdelen van de organisatie. “We hebben verschillende commissies rond kwaliteit in het ziekenhuis en die schreven voorheen allemaal een jaarverslag. We hebben besloten om dat niet meer in die vorm te doen. In plaats daarvan houden we in april een rode-draad-bijeenkomst. We vragen elkaar: wat je gedaan? Wat hebben we geleerd? Wat moeten de andere commissies en het brede UMCG hiervan meenemen? En schrijf eens op hoeveel uur dat heeft gekost. Was dat duizend uur waardevol of 50 uur waardevol besteed?” Als ander voorbeeld noemt Klein Nagelvoort de “Afschaf-prijs” die verpleegkundigen in het UMCG dit jaar hebben geïntroduceerd. “Daar komen fantastische voorbeelden uit van zaken die we nog dagelijks deden, vaak veel tijd kosten maar geen toegevoegde waarde hadden. Zo stimuleren we met elkaar kritisch na te denken over de waarde van wat we doen voor de patiënt, voor elkaar en voor de zorg als geheel.”

Binnenkort wil Klein Nagelvoort starten met de 10%-campagne, een initiatief vanuit de regionale arts-assistenten en opleiders. Hierbij gaan AIOS en opleiders kritisch kijken naar waar ze hun tijd aan besteden en werken ze multidisciplinair samen om 10% van hun tijd vrij te maken. Deze 10% is vrij te besteden naar eigen inzicht, alles mag, wat langer met de patiënt praten, een kop koffiedrinken met een collega, wetenschappelijk onderzoek doen of gewoon wat eerder naar huis.

Podium geven

Het derde leidende principe voor Klein Nagelvoort, voorbeeld, draait niet alleen om de voorbeeldfunctie die zij zelf kan hebben. “Ik geloof ook in het goede voorbeeld geven door een podium te bieden aan een ander. Door eens te zeggen: van deze college moet je horen. Barbara van Leeuwen is bij het UMCG een chirurg en onderzoeker die mij enorm inspireert, zij onderzoekt en implementeert samen met haar collega’s in verschillende ziekenhuizen en UMC’s methoden om voor iedere patiënt, onder zijn of haar persoonlijke omstandigheden, het beste en meest passende behandelplan samen te stellen. Dat is regelmatig ook een behandeling niet doen, haar onderzoek laat zien dat de patiënt daarmee vaak beter geholpen is. Juist door dit soort goede voorbeelden voor het voetlicht te brengen, kun je laten zien wat er allemaal mogelijk is.”

Doorzetten, tot slot, is haar “kracht en valkuil”, lacht Klein Nagelvoort. “Ik laat niet los. Als ik vind dat we iets moeten doen, of juist niet. Als ik kijk naar de programma’s die succesvol zijn, dan gaat het bijna altijd om mensen met passie en doorzettingsvermogen, naast alle factoren die we al hebben genoemd. Die passie is niet aan te leren, maar gaat om innerlijke drijfveren. Mensen met passie voor een onderwerp kunnen het echt persoonlijk verder brengen, zij vieren succes maar zijn ook in staat om weer op te staan als het niet lukt, om dan verder te denken: hoe kan het beter?”

De zorg een stukje beter achterlaten dan ze hem aantrof, dat is wat Klein Nagelvoort hoopt te bereiken. “Mijn motivatie is altijd geweest om de zorg beter te maken en daar mijn expertise, op het vlak van digitalisering, voor in te zetten. Ik geloof in de kracht van verbinding. Ik heb recent in een artikel met collega Huib Cense in Trouw geschreven dat de feestcommissie de belangrijkste commissie is in een ziekenhuis. Dat is klinkt een beetje gekscherend, maar het gaat om mensen en de verbinding tussen mensen. Als je verbonden bent, durf je met elkaar creatief te zijn en het lef te hebben daar ook echt iets mee te doen.”

Branding

“Het klinkt makkelijk”, erkent Klein Nagelvoort. “Er zijn ook veel beren op de weg, laten we eerlijk wezen. Ik denk dat we een hoop kunnen leren van andere sectoren als het gaat over ‘branding’. Het is geen ingeburgerd concept in de zorg, maar we hebben er wel al een heel goed voorbeeld van. Dat is het verhaal van passende zorg. Jan Kremer en Sjaak Wijma van het Zorginstituut hebben dat geweldig neergezet. In een bos van programma’s waarin zorgverleners de bomen als niet meer konden zien, was daar opeens passende zorg om nieuwe en oude initiatieven bij elkaar te brengen onder één herkenbare visie. Het is waanzinnig goed neergezet als beweging. Onder ons motto ‘Samen beter UMCG’ brengen we samen met de regio passende zorg in de praktijk, nu we daar één campagne voor hebben is de beweging veel beter zichtbaar en versnelt het. Een goed verhaal kan helpen om een belangrijke boodschap in het ziekenhuis, in de regio en landelijk verder te brengen. Maak daar gebruik van. Heb het lef om dat belangrijke verhaal te vertellen en kleur het in met persoonlijke ervaringen.”

De Skipr99 editie 2024 wordt op dinsdag 19 december 2023 op Skipr.nl bekendgemaakt. Houdt u onze site in de gaten voor artikelen en podcasts in de aanloop naar de bekendmaking en op de dag zelf.

