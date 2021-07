Slachtoffer schietincident Parnassia overleden

Interessant voor u

De beroepsvereniging van apothekersassistenten Optima Farma is het niet eens met een onderzoek van de NZa. Die stelde onlangs dat er weinig problemen waren met de dienstverlening en het preferentiebeleid. Daarom is Optima Farma een handtekeningenactie begonnen.

Nieuws

Pilot: ‘Triage verlicht werk specialist ouderengeneeskunde’

Triage ontlast de specialist ouderengeneeskunde in de acute zorg, met name in de avond-, nacht- en weekenddiensten. Dat is de uitkomst van een pilot in Drenthe.