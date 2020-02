Slachtoffers schildersziekte kunnen vergoeding claimen

Interessant voor u

Nieuws

Patiënt in Tilburgs ziekenhuis besmet met coronavirus

In het TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg ligt een man die is besmet met het nieuwe coronavirus. De patiënt ligt op een geïsoleerde afdeling. Dat meldden gezondheidsinstituut RIVM en minister Bruno Bruins (Medische Zorg) donderdagavond. Het is de eerste keer dat in Nederland een besmettingsgeval is vastgesteld.