Slim medicijndoosje stimuleert therapietrouw

Het Radboudumc is gestart met een integrale aanpak om therapietrouw onder patiënten met chronische myeloïde leukemie te bevorderen. Sensemedic, het slimme medicijndoosje van Evalan, herinnert patiënten er aan om een medicijn in te nemen.

Het slimme medicijndoosje monitort het innamegedrag op afstand en stuurt patiënten een sms als ze vergeten een medicijn in te nemen. Evalan meldt dat therapietrouw wordt verhoogd door meer uitleg te geven over bijwerkingen, extra zorg van de verpleging, een uitgebreide uitleg van de apotheek, het monitoren van de inname en het sturen van reminders via sms. Dat heeft een positief effect op de werking van de therapie.

Het medicijndoosje is gekoppeld aan het platform CMyLife. Daar kunnen patiënten inzien welke medicijnen ze innemen en hoe therapietrouw ze zijn. Ook kunnen patiënten in het platform antwoorden, begeleiding en handvatten voor zelfhulp vinden, zodat ze de regie kunnen nemen in hun eigen zorgproces.

Het Albert Schweizer werkt al sinds 2015 met het Sensemedic medicijndoosje. Radboudumc, het Albert Schweizer ziekenhuis en Evalan werken samen om kennis op dit vlak te delen en de dienstverlening verder te verbeteren.

Volgens Henk Schwietert van Avalan is dit integrale platform met uitleg, monitoring, begeleiding en ondersteuning ‘de toekomst van patiëntenzorg’.