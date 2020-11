Slimme checklists verbeteren keuzes van zorgverlener

Ashley De Bie en Shan Nan, onderzoekers van de Technische Universiteit Eindhoven en het Catharina Ziekenhuis, ontwikkelden de tool. Het doel was om een beslissingsondersteunend systeem te maken dat aansluit bij de dagelijkse praktijk van artsen en verpleegkundigen. Daar schort het bij andere systemen en tools nog al eens aan, constateren de twee promovendi. Ze zien dat als een gemiste kans, want dergelijke systemen kunnen wel degelijk tot betere zorg leiden.

Richtlijnen en checklists

Het uitgangspunt van hun tool TraceBook zijn de medische richtlijnen en checklists. Die functioneren volgens de onderzoekers in de praktijk evenmin optimaal. Zo ontbreekt het zorgprofessionals aan het bed vaak aan tijd om de relevante informatie op te zoeken en is de informatie vaak te algemeen. Bovendien staan de gegevens vaak opgeslagen in verschillende systemen die niet met elkaar communiceren.

Algoritme

Deze problemen trachten De Bie en Nan te ondervangen met TraceBook. Dat systeem haalt gegevens op uit diverse systeem, zoals het epd van het ziekenhuis, medicatiegegevens van de apotheek en labuitslagen. Een algoritme gebruikt deze data bij het genereren van een gepersonaliseerd advies. De regels op basis waarvan dat advies tot stand komt, zijn volledig transparant. Zorgverleners kunnen die desgewenst ook zelf aanpassen. De oplossing van de twee onderzoekers is een online tool en zodoende te raadplegen op zowel telefoon, tablet als laptop.

Resulaten

Voor hun promotie-onderzoek heeft het tweetal de slimme checklists getest op de IC-afdeling van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven en een groot militair hospitaal in China. De resultaten zijn positief: zorgverleners zien minder vaak cruciale patiëntinformatie over het hoofd en de verblijfsduur, de pijnbeleving en het onnodig antobiotica-gebruik gingen omlaag. De Bie en Nan presenteren hun resultaten in een proefschrift waar ze op promoveren aan de TU Eindhoven.