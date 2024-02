Slimme horloge kan hartstilstand herkennen

Onderzoekers van het Radboudumc, Erasmus MC, Reinier de Graaf Gasthuis en Corsano Health zijn erin geslaagd om met een smartwatch betrouwbaar te meten of de bloedsomloop stilvalt bij een patiënt. Ze toonden dat aan bij 291 patiënten die een operatie ondergingen, waarbij de bloedsomloop standaard onderbroken moet worden. Deze resultaten zijn donderdag verschenen in het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet Digital Health.

Jaarlijks krijgen 17.000 mensen een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Volgens internationaal onderzoek is er in ongeveer 60 procent van de gevallen geen getuige. In 2020 initieerde en financierde de Hartstichting daarom het onderzoeksproject ‘Hartstilstand zonder getuigen’. De Hartstichting gaf in twee onderzoeksconsortia de opdracht om een smartwatch te ontwikkelen die een hartstilstand kan detecteren en 112 alarmeert.

Slimme horloge

Naast het Radboudumc en het Erasmus MC nam ook het Maastricht UMC+ deel aan het DETECT-onderzoek. De onderzoekers maakten gebruik van de Cardiowatch van Corsano Health. Het horloge is voorzien van speciale software die de onderzoekers hebben getraind. Het maakt gebruik van bepaalde sensoren die kunnen meten of er door de kleinste bloedvaatjes in de huid minder bloed stroomt.

De artsen en wetenschappers voerden het onderzoek uit bij 291 patiënten, die een operatie moesten ondergaan waarbij het gebruikelijk is dat de bloedsomloop even stil komt te liggen. Bijvoorbeeld de plaatsing van een ICD. Bij vrijwel alle patiënten stelde het horloge de hartstilstand succesvol vast.

Overlevingskans vergroten

Met de ontwikkeling van dit slimme horloge die een hartstilstand kan detecteren en 112 kan alarmeren, wil de Hartstichting de overlevingskans vergroten. In het vervolgonderzoek gaan de onderzoekers kijken of deze techniek ook volledig betrouwbaar is in het normale leven. Ook testen ze of een oproep naar de meldkamer geannuleerd kan worden bij een onterechte detectering van een hartstilstand.