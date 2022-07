Slimmer onderhoud van dure ziekenhuisapparatuur kan miljoenen besparen

Preventief onderhoud van dure en complexe apparaten, zoals CT-scanners in ziekenhuizen, kunnen organisaties miljoenen besparen. Onderzoeker Collin Drent van de TU/e ontwikkelde een lerend model dat mogelijke defecten opspoort voordat ze zich voordoen. Dat is lastig, want het optimale moment voor onderhoud (niet te vroeg, niet te laat) is voor elk apparaat weer anders. Data-learning kan daarbij helpen.

Drent promoveerde onlangs cum laude af aan de faculteit Mathematics and Computer Science, schrijft TU/e op haar website. Hij testte zijn slimme onderhoudsmodel op de Interventional XR-scanner van Philips voor beeldgestuurde operaties die minimaal invasief zijn, een uiterst kostbaar apparaat. De standaardmodellen voor preventief onderhoud werkten niet. Elke CT-scanner is weer anders en ook de plek waar die staat is van invloed, door bijvoorbeeld temperatuur en luchtvochtigheid.

Hints

Een apparaat geeft ‘hints’ dat een onderdeel dreigt stuk te gaan. Bij de CT-scanner slijt het filament langzaam, waardoor de stroomsterkte verandert. Dat is allemaal te meten. Heel veel sensoren in het apparaat leveren data per onderdeel, en daar kun je in het onderhoudsmodel gebruik van maken – bijvoorbeeld voor het juiste moment waarop een röntgenbuis moet worden vervangen.

Kosten

Uiteindelijk lukte het de Collin Drent om de onderhoudskosten van de bewuste XR-scanner met tien tot twintig procent te verlagen ten opzichte van het standaard onderhoudsmodel. Zijn aanpak is overigens niet alleen geschikt voor ziekenhuisapparatuur. De onderzoeker toonde aan dat het ook werkt bij windturbines, printers of chipmachines.