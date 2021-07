Slingeland, Klimmendaal en Sensire werken samen aan nieuwe ziekenhuislocatie

De nieuwbouw van het Slingeland Ziekenhuis aan de A18 in Doetinchem gaat door. Slingeland gaat daarvoor samenwerken met revalidatiekliniek Klimmendaal en zorgorganisatie Sensire. Deze zomer gaan de partijen kijken hoe de zorg wordt vormgegeven, of samenwerking haalbaar is en hoe die past binnen de nieuwbouwplannen. Het ziekenhuis moet in 2026 haar deuren openen. De kosten bedragen ongeveer 175 miljoen euro.

Dit hebben de partijen op 20 juli bekend gemaakt. Het Slingeland zegt dat de samenwerkingsintentie naadloos past in de nieuwe koers van het ziekenhuis en hun regiovisie voor de Achterhoek. “Daarin benoemen we al hoe belangrijk samenwerking voor ons is in relatie tot het bieden van de beste zorg en het slim organiseren van de zorg die we geven. Maar bijvoorbeeld ook voor het delen van goed zorgpersoneel .”

Kleiner

De benodigde grond voor de locatie is onteigend. Bestuursvoorzitter Jeltje Schraverus van Slingeland verwacht dat in 2023 de eerste schop in de grond gaat. Het nieuwe Slingeland wordt kleiner en minder duur dan aanvankelijk gepland. Het nieuwe ziekenhuis gaat uit 33 duizend vierkante meter bestaan. Dat is iets kleiner dan de 42 duizend vierkante meter die het fusieziekenhuis – van Slingeland en SKB – oorspronkelijk hadden gepland. De overige negenduizend vierkante meter wordt ingevuld door Klimmendaal en Sensire. In het nieuwe gebouw krijgen waarschijnlijk ook een huisartsenpost en GG-Net hun plek.

Flexibel

Het nieuwe ziekenhuis moet flexibel worden en meebewegen met de ontwikkelingen in de zorg, zo vinden de partijen. “Er is mogelijkheid om uit te breiden als dat nodig is als Doetinchem groeit”, zegt Jeltje Schraverus tegen de Gelderlander. “De banken en zorgverzekeraars zijn enthousiast. Vanaf september praten we met deze partijen over de financiering van 150 tot 180 miljoen euro.”

In de nieuwe opzet moet de ziekenhuiszorg soepel kunnen overlopen in de zorg die door de andere samenwerkingspartners wordt geleverd. Zo kunnen patiënten het ziekenhuis sneller verlaten om te revalideren of thuis herstellen. Als een patiënt op locatie revalideert of herstelt, dan is de behandelend arts steeds dichtbij – zonder dat de patiënt in het ziekenhuis moet blijven.

Ontwikkelovereenkomst

De samenwerking tussen Slingeland, Klimmendaal en Sensire loopt al langer. De laatste twee dachten al mee in de sessies over het basisprogramma, waarin de uitgangspunten voor een bijgesteld ontwerp voor de ziekenhuisnieuwbouw werd bepaald. De uitkomsten van het samenwerkingsonderzoek zullen in september bekend zijn. Als die positief zijn, wordt er een ontwikkelovereenkomst gesloten.

Hoe het nieuwe ziekenhuis gaat ogen, is nu nog onbekend. Zeker is dat het ontwerp met de dubbele boemerang, die het fusieziekenhuis zou krijgen, wordt losgelaten. Het is niet duidelijk wanneer er een nieuw ontwerp ligt. Het huidige Slingeland heeft 283 bedden. Het is nog onbekend hoeveel het nieuwe ziekenhuis gaat krijgen.