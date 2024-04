Slingeland vindt 100 miljoen om nieuwbouw te financieren

Rabobank, ING en WfZ financieren samen een bedrag van ruim 100 miljoen euro. Dit bedrag wordt volledig besteed aan de bouw van het nieuwe ziekenhuis, die naar verwachting in het najaar van 2024 van start gaat. In totaal zal de nieuwbouw, inclusief inrichting, ongeveer 185 miljoen euro kosten. Het resterende bedrag wordt gefinancierd uit eigen middelen.

“Dit is een belangrijke mijlpaal voor het Slingeland, en daarmee voor de zorg in de Achterhoek en Liemers”, zegt Paul Nijssen, lid van de raad van bestuur. “Dankzij de financiële afspraken kunnen we starten met de bouw van het nieuwe ziekenhuis en daarmee met het creëren van een toekomstbestendige zorgomgeving voor inwoners van deze regio.”

Zorgcampus

Het nieuwe ziekenhuis krijgt de vorm van een zorgcampus, met verschillende gebouwen waarin zorg op een “slimme manier” wordt ingericht. Zo komt er op de begane grond een gecentraliseerde spoedpost, waar de huisartsenpost, spoedeisende hulp, intensive care en een deel van de radiologie worden samengebracht.

Sensire bouwt een revalidatiecentrum naast het ziekenhuis, zodat patiënten na behandeling sneller kunnen herstellen. En er komt een geïntegreerd kind centrum, waarin verloskunde en kindergeneeskunde worden samengebracht met eerstelijns zorg zoals jeugdzorg.

Goede samenwerking

Otwin van Dijk, sinds 1 maart voorzitter van de raad van bestuur, benadrukt het belang van een goede samenwerking: “Het bouwen van een nieuw ziekenhuis doen we niet alleen. Dat doen we in samenwerking met al onze partners, zodat het nieuwe ziekenhuis straks naadloos aansluit op de behoefte en het zorgaanbod in de Achterhoek. De plannen zijn veelbelovend. Ik kijk ernaar uit om hier samen verdere invulling aan te geven.”

