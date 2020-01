Slingeland Ziekenhuis start proef met sensormonitoring

Op de verpleegafdeling meet de verpleegkundige gewoonlijk drie keer per dag bepaalde waarden bij de patiënt. Met sensoren kan de patiënt continu worden gevolgd. Het ziekenhuis wil weten of het op deze manier sneller kan signaleren dat patiënten achteruit gaan. Tijdens de proef worden de metingen met de sensoren gedaan naast de reguliere metingen.

Smartphone en epd

Elke patiënt krijgt vier sensoren. Een armband meet de ademhaling, hartslag en de huidtempratuur. Een bedsensor meet de bewegingen van de patiënt in bed en daarmee de slaapkwaliteit. De andere twee sensoren meten de bloeddruk en het zuurstofgehalte in het bloed. Deze doet de verpleegkundige om als de armband en bedsensor aangeven dat er iets aan de hand is. De verpleegkundige krijgt meldingen binnen via een smartphone, maar ze zijn ook te zien in het elektronisch patiëntdossier en op een dashboard op de afdeling.

Werkdruk verlagen

Behalve dat de sensoren kunnen helpen om sneller te zien dat een patiënt achteruitgaat, hoopt het Slingeland dat de technologie ook de werkdruk voor verpleegkundigen kan verlagen. De Achterhoek heeft een vergrijzende bevolking met een steeds grotere zorgvraag. Bovendien dreigt een tekort aan medewerkers. Door de inzet van technologie wil het ziekenhuis de kwaliteit van zorg behouden.

Het project, dat de naam Sensing Clinic heeft gekregen, begint op de afdelingen neurologie en vaatchirurgie. De pilots duren acht tot tien weken en er zullen 60 tot 70 patiënten aan deelnemen. Het idee is dat deze sensortechnologie in een later stadium tevens kan worden toegepast bij patiënten in de thuissituatie.