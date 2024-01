Smaakchef wint award voor ontzorgen zorgpersoneel

Tijdens de opening van Horecava 2024 werden de prijzen uitgereikt. Naast ‘Overall Winnaar’ is Albron met Smaakchef de winnaar van de categorie Concepts, Interieur & design. “Dit is echt een voorbeeldconcept van gastvrijheid in de zorg”, aldus Horecava. Met de inkoop en bereiding van vers gekookte warme maaltijden wil Smaakchef ervoor zorgen dat zorgmedewerkers zich primair op hun eigen werkzaamheden richten.