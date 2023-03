Snelle hulp voor werknemers bij mentale klachten

In Nederland hebben 1,3 miljoen werknemers last hebben van burn-out klachten. Dit heeft in 2021 gezorgd voor 2,8 miljard euro aan verzuimkosten, alleen al vanwege werkstress. Werkgevers blijken regelmatig pas in actie te komen als het te laat is.

SpecialistenNet, een landelijk netwerk van psychologen en coaches, helpt bij een oplossing voor dit probleem. Via een online screening meet het bedrijf hoe mentaal gezond de medewerker én de organisatie zijn. Indien nodig kan een werknemer binnen 24 uur terecht bij een psycholoog of coach in de buurt.

Korte behandeling psycholoog

Werkgevers hebben een zorgplicht. Een zieke medewerker heeft invloed op de werksfeer en kost een werkgever gemiddeld 250 euro per dag. Thijs te Braake, preventiespecialist psycholoog: “Er zijn vaak al vroeg signalen dat het mentaal niet goed met iemand gaat. Dit heeft de medewerker meestal zelf niet in de gaten. Met een korte behandeling van een psycholoog of coach kan de situatie snel verbeteren. Vaak is één sessie al genoeg. Dit maakt duidelijk dat vroeg opsporen loont.”

Geen wachttijden

SpecialistenNet koppelt binnen 24 uur na aanmelding een medewerker aan een psycholoog of coach in de buurt. SpecialistenNet maakt daarbij geen gebruik van de reguliere ggz-trajecten en biedt daardoor zorg zonder wachttijden.

Risicoscreening

Ter Braake: “Bij een zorginstelling met 120 medewerkers deed bijvoorbeeld 50 procent mee aan een risicoscreening. Daarvan bleek 64 procent in de risicozone te zijn beland. Na een korte behandeling was drie maanden later 43 procent gezond en klachtenvrij. Deze medewerkers blijken een jaar later ook significant beter te scoren op mentale gezondheid en weerbaarheid dan de medewerkers die geen therapie hebben gevolgd.”