Snoep en Franssen nieuwe bestuurders bij Ciro

‘Terugval in oude modus brengt nieuwe lockdown dichterbij’

Een hernieuwde sluiting van verpleeghuizen komt snel dichterbij als partijen in de care en cure er niet in slagen structureel domein-overschrijdend samen te werken. Daarvoor waarschuwt vereniging van specialisten ouderengeneeskunde Verenso. “Ik zie momenteel iedereen weer terugzakken in de oude modus, op zijn eigen eiland”, stelt voorzitter Nienke Nieuwenhuizen.