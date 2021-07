Sociaal netwerk helpt in strijd tegen suikerziekte

Mensen die in een sociaal isolement leven, hebben een grotere kans op diabetes type 2. Ook is het risico op complicaties aan hart en nieren groter. Dat concluderen wetenschappers van De Maastricht Studie. De resultaten zijn volgens het Maastricht UMC+ belangrijk in de strijd tegen deze welvaartsziekte.

Ruim 1,2 miljoen Nederlanders lijden aan diabetes type 2. Alleen wonen en gebrek aan sociale steun vergroten het risico op suikerziekte. Volgens de onderzoekers lopen mensen die alleen wonen zelfs net zo veel kans op diabetes als mensen met obesitas of een hoge bloeddruk. Het onderzoek doet ook uitspraken over bestaande diabetespatiënten. Een kleiner netwerk en minder sociale steun betekenen een verhoogd risico op diabetescomplicaties, zoals chronische nierziekte en hart- en vaatziekten.

Preventie

Momenteel krijgen honderdvijftig mensen per dag in Nederland te horen dat ze diabetes hebben. Deze bevindingen zijn belangrijk in de strijd tegen deze welvaartsziekte, zowel voor preventie als het ontwikkelen van leefstijl-interventies voor mensen met deze aandoening. “Mensen uit hun sociaal isolement halen kan een bijdrage leveren aan het voorkomen en behandelen van diabetes type 2”, meldt het MUMC+.

Ontwikkelen van gerichte preventie, gebruik makend van de inzichten op het gebied van sociale netwerken, kan mogelijk veel diagnoses voorkomen volgens de wetenschappers. Het onderzoek kan ook inzicht bieden bij het ontwikkelen van nieuwe leefstijlinterventies. Momenteel krijgen patiënten vaak het advies om meer te bewegen en gezonder te eten zonder dat er navraag is gedaan naar de sociale situatie. Onderzoekster Miranda Schram: “We verwachten dat het betrekken van het sociale netwerk helpt om die adviezen beter en langduriger op te volgen. Diabetes zorgverleners, zoals huisartsen en internisten, moeten zich hier meer bewust van worden, zodat interventies in de toekomst meer effect hebben.”

Vervolgonderzoek

De Maastricht Studie is een grootschalig onderzoek in de regio Maastricht/ Heuvelland naar de oorzaken en gevolgen van diabetes type 2 en andere chronische ziekten. Tot op heden was er weinig aandacht voor sociale netwerken in het onderzoek naar de oorzaken van diabetes type 2 en was er weinig data beschikbaar. Met De Maastricht Studie hebben wetenschappers beschikking over gegevens van ruim negenduizend mensen, waarvan ongeveer een kwart diabetes type 2 heeft. “Dit zijn belangrijke resultaten, maar tegelijkertijd is meer kennis over sociale netwerken en diabetes type 2 nodig”, aldus Schram. Vervolgonderzoek richt zich daarom verder op de vraag hoe sociale netwerken aan bewegen, overgewicht en dieet gelinkt zijn.