Sociaal ondernemer versterkt rvt Ipse de Bruggen

Cemil Yilmaz wordt per 1 november lid van de raad van toezicht van Ipse de Bruggen. Hij is sociaal wetenschapper en sociaal ondernemer die zich dagelijks bezighoudt met sociale innovatie en duurzame oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.

Yilmaz krijgt als aandachtsgebied innovatie en ondernemerschap, thema’s die voor Ipse de Bruggen naar eigen zeggen steeds belangrijker worden. Het nieuwe rvt-lid is partner bij IZI Solutions, een sociaal innovatiebureau dat gespecialiseerd is in diversiteit en inclusie, kansengelijkheid en community building en organizing.

Brede ervaring

Rvt-voorzitter Willy Spaan is blij met het nieuwe lid die de Zuid-Hollandse gehandicaptenzorgorganisatie versterkt. “De brede ervaring van Cemil Yilmaz en zijn achtergrond zijn een zeer waardevolle toevoeging aan de raad van toezicht van Ipse de Bruggen.”