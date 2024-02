SoloPartners en Espria slaan handen ineen

Brancheorganisatie SoloPartners zal kennis delen en inzicht geven in vraagstukken die met het inschakelen van zzp’ers samenhangen. Bijvoorbeeld door het geven van inzicht over de verwachtingen van zzp’ers en passende samenwerkingsvormen.

Aanpak schijnzelfstandigheid

De veranderende arbeidsmarkt dwingt zorgorganisaties om actief te handelen richting zorgprofessionals en zzp’ers. Binnen de cao’s wordt de richting over de inzet van zelfstandigen steeds duidelijker. Zowel SoloPartners als Espria steunen deze ontwikkeling.

Er is nog veel werk te doen, denken de partijen. Ze willen zorgen dat er ruimte is voor echte zelfstandige zorgprofessionals. Het fiscaal kader, zoals dat door de brancheorganisaties in de zorg is gemaakt, vormt daarbij het uitgangspunt en geeft richting aan de vraag hoe ondernemerschap eruitziet.

Het heeft daarbij een positieve uitwerking op de reputatie en profilering van zzp’ers. De partijen zien hierin dan ook een goed hulpmiddel om schijnzelfstandigheid aan te pakken.