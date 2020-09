Sonja Kersten wordt bestuurder Expertisecentrum Euthanasie

Steven Pleiter was vanaf de oprichting in 2012 bij het expertisecentrum – toen nog Levenseindekliniek – betrokken. Hij gaat met pensioen.

Sonja Kersten

Sonja Kersten (46) is momenteel kwartiermaker voor het project Persoonlijke Gezondheidsomgevingen (PGO) van Patiëntenfederatie Nederland. Eerder was zij directeur van de beroepsvereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) en vervulde zij diverse directeursfuncties bij het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). Ze studeerde medische biologie aan de Universiteit Utrecht. “Kersten heeft ruime bestuurlijke ervaring binnen het domein van de gezondheidszorg en beschikt over een groot, relevant netwerk”, aldus Bas Schreuder, voorzitter raad van toezicht Expertisecentrum Euthanasie. “Haar persoonlijkheid past goed bij onze organisatie. Wij zijn ervan overtuigd dat zij de juiste persoon is om de koers van het expertisecentrum verder uit te zetten.”

“Ik ben blij en trots dat we in een land leven waar euthanasie wettelijk mogelijk is, op voorwaarde dat het zorgvuldig gebeurt”, zegt Kersten. “De begrippen zorgvuldig en zorgzaam zijn ontzettend belangrijk voor het expertisecentrum; ze passen ook heel goed bij mij. Ik heb er zin in!”