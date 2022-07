Sophia spoort sepsis snel op bij te vroeg geboren baby’s

Dat meldt Erasmus MC op 26 juli. Het ziekenhuis is de eerste in Nederland die de techniek toepast. HeRo werd ingezet bij 1200 te vroeg geboren baby’s. Het systeem lijkt goed te kunnen inschatten of het kindje een bloedvergiftiging aan het ontwikkelen is. De resultaten van een onderzoek naar het vroeg opsporen van sepsis bij prematuur geboren baby’s is onlangs gepubliceerd in het European Journal of Pediatrics.

Waarschuwingssysteem

Erasmus MC werkt al een aantal jaar met de nieuwe techniek. Het systeem meet de hartritmevariabiliteit en vergelijkt dit met data uit eerdere studies met andere zieke baby’s. Wanneer er veranderingen optreden, geeft het systeem een alarm. Als er een vermoeden van sepsis is, krijgt de baby snel antibiotica toegediend. “Het aantal baby’s dat sterft aan sepsis blijkt ruim een kwart lager in vergelijking met de jaren voordat we het waarschuwingssysteem gebruikten”, zegt kinderarts-neonatoloog Rob taal, die aan het onderzoek meewerkte. “Verder blijkt dat de symptomen minder ernstig zijn, omdat we sneller de sepsis kunnen behandelen.”