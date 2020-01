SP: ‘Hugo de Jonge moet ingrijpen bij Reinaerde Woerden’

Een van de geliefden, Lex Mol, heeft het aanbod gekregen om naar Appelscha te verhuizen. Dat vindt Hijink schokkend: “Je stuurt bewoners niet als postpakketjes door het land”, zegt hij tegen het AD. De uitspraak van Hijink is een reactie op het verhaal van moeder Yvonne Mol, dat gisteren op de website van het AD verscheen, dat veel reacties van onbegrip over hoe Reinaerde met haar bewoners omgaat opleverde.

Personeelstekort

De locatie van Reinaerde in Woerden dreigt dit jaar te worden gesloten. Dit komt doordat de vestiging voor de gehandicaptenzorg te klein is, en daarnaast is er een tekort aan personeel. Door het vertrek van twee medewerkers kan Reinaerde zeven bewoners, onder wie Lex Mol, op korte termijn al niet de benodigde zorg bieden. De bewoners moeten voor het eind van januari 2020 weg zijn.

‘Wegsturen is niet de oplossing’

Al eerder stelde de SP schriftelijke vragen over de dreigende sluiting van de locatie van gehandicaptenzorginstelling in Woerden. Hijink: “We zien dat kleinschalige zorgvoorzieningen voor ouderen, en in het geval van Woerden voor gehandicapten, worden opgedoekt omdat ze niet meer rendabel zijn. Bewoners wegsturen is niet de oplossing. Beter is samen te werken met andere aanbieders. Lukt het niet met het huidige personeel ga dan overleggen met andere partijen. De zorgaanbieders zijn als de dood dat ze hun boekhouding niet rond krijgen. Ze willen niet meer investeren.”