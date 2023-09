SP: Stop het sluiten van ziekenhuizen

Als het aan de SP ligt, komt er een stop op het sluiten van ziekenhuizen. Ook pleit de partij dat de bezuinigingen op de zorg in verpleeghuizen wordt teruggedraaid. Dat staat in het verkiezingsprogramma van de partij dat lijsttrekker Lilian Marijnissen heeft gepresenteerd.

Volgens SP lijsttrekker Marijnissen is er schoon schip gemaakt in Den Haag. “Wij kunnen ons land weer gaan opbouwen”. Ze streeft naar een Nederland “waarin niet slechts enkelen profiteren van de winst, maar we eerlijk delen”, meldt de NOS.

Eigen risico omlaag

Naast een stop op het sluiten van ziekenhuizen en bezuinigingen in de verpleeghuiszorg terugdraaien wil de SP het eigen risico in de zorg afschaffen.

In het verkiezingsprogramma staat verder dat de marktwerking in de publieke sector moet worden aangepakt en winstuitkeringen in de zorg verboden moet worden.

Het verkiezingsprogramma is nu nog een concept. Het congres van de SP stelt het over drie weken definitief vast.