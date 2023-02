SP vraagt VWS om steun cao-eisen voor ziekenhuispersoneel

De Tweede-Kamerfractie van de SP heeft minister Helder (VWS) gevraagd om “dringend iets te doen aan de beloning van zorgverleners. Om te voorkomen dat zij in financiële problemen komen.”

In de elf vragen aan Helder verwijst SP-fractieleider Lilian Marijnissen naar een bericht op Skipr waarin adviesbureau KPMG de financiële gevolgen van de looneisen van de bonden voor het ziekenhuispersoneel berekende, maar ook naar het bericht op Zorgvisie dat die uitgavenlast volgens NVZ-voorzitter Ad Melkert “een bom onder IZA” is.

‘Bent u zich ervan bewust dat deze prijsstijgingen voor veel zorgverleners extra hard aankomen, doordat zij al een loonachterstand hadden ten opzichte van de marktsector en de rest van de publieke sector?’ vraagt Marijnissen zich af. Ook wil ze graag haar reactie op de constatering van KPMG dat ziekenhuizen in de rode cijfers komen “tenzij de zorgverzekeraars en de overheid bereid zijn financieel bij te springen”.

Fatsoenlijk loon

SP laat weten dat er voor het ministerie van VWS “een rol is om ervoor te zorgen dat ziekenhuizen in staat zijn om zorgverleners een fatsoenlijk loon te bieden”. Marijnissen vraagt zich ook af waarom het ministerie niet in gesprek gaat met NVZ “over de steun die de ziekenhuizen nodig hebben om hun zorgverleners een fatsoenlijk loon te kunnen betalen”.

De SP vindt meer bemoeienis van de overheid ook nodig om ervoor te zorgen dat de loonkloof tussen zorgverleners en de marktsector en de rest van de publieke sector opgelost wordt en om zorgverleners “fatsoenlijk te compenseren voor de gestegen prijzen”.