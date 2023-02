KPMG: door cao-eisen komen alle ziekenhuizen in rode cijfers

De cao-eisen van de bonden kosten de ziekenhuizen dit jaar ongeveer 800 miljoen euro. Als ze de financiële wensen in het ultimatum van de bonden overnemen, komen ze, op één ziekenhuis na, allemaal in de rode cijfers.

Beeld: fotomek/stock.adobe.com

Dat heeft adviesbureau KPMG berekend op verzoek van Skipr. “Zonder aanvullende afspraken en maatregelen kan de sector die kostenverhoging niet dragen”, zeggen Arno de Vries en Luuk Versluis, adviseurs gezondheidszorg bij KPMG.

De bonden eisen met terugwerkende kracht tot 1 februari 10 procent meer salaris plus 100 euro per maand. Dat tikt door in het vakantiegeld en de dertiende maand, waardoor de personeelskosten rond 1,3 miljard euro stijgen. Door de OVA-overheidsbijdrage (4,7 procent) resteert een nettolast van 800 miljoen euro. Dat is exclusief de wensen voor een hogere kilometervergoeding, die KPMG schat op 50 à 100 miljoen euro.

Negatieve resultaatmarge

KPMG heeft de berekeningen gemaakt op grond van de laatste jaarverslagen (2021). Op drie na behaalden de ziekenhuizen toen allemaal een positief resultaat. Zij kwamen dat jaar uit op een resultaatmarge van gemiddeld 1,7 procent. Als de bonden hun zin krijgen, daalt dat, exclusief de OVA, naar min 4,3 procent.

Albert Schweitzer Ziekenhuis

Hoogstwaarschijnlijk belanden alle ziekenhuizen dit jaar in de rode cijfers als de eisen van de bonden worden gehonoreerd. KPMG is bij zijn berekeningen uitgegaan van een zeer hoge winst in 2021 van het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht. Dat kwam echter door een grote eenmalige bate, die zeer waarschijnlijk dit jaar wegvalt.

De grootste kostenstijging vormt de 10 procent loonsverhoging voor alle 200.000 medewerkers, die de bonden vragen. Daar komt de 100 euro per maand per werknemer bij. Dat laatste kost volgens KPMG in totaal 260 miljoen euro.

Compensatie inflatie fair

Versluis en De Vries doen niets af aan de wensen van de zorgmedewerkers: “Het is fair dat ze compensatie krijgen voor de inflatie. Zorgpersoneel verdient dat, maar het zou beter gefaseerd kunnen, zoals de NVZ wil (5 procent in februari plus 5 procent in december). Die 10 procent loonsverhoging per februari kan wel als de zorgverzekeraars en de overheid bereid zijn financieel bij te springen.”

Fasering

KPMG pleit ook voor fasering van de salarisverhoging, omdat ziekenhuizen volgens de adviseurs niet in staat zijn om snel hun bedrijfsvoering aan te passen. “Inkoopcontracten zijn moeilijk open te breken, een zeer groot deel van de tarieven met de zorgverzekeraars is onlangs vastgelegd en maatregelen ter verbetering van de efficiency brengen pas geleidelijk financiële verlichting.”