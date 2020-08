Spaarne en ambulance delen spoedgegevens digitaal

Het Spaarne Gasthuis en de ambulancedienst hebben de toegang tot het elektronisch patiëntendossier (epd) gekoppeld. Ritinformatie van de ambulance wordt nu doorgestuurd naar het dossier van de patiënt, waardoor spoedzorgverleners sneller kunnen zien wat de gezondheidstoestand is.

De koppeling maakt een eind aan de overdracht met behulp van een print die de ambulancemedewerker altijd maakte, zo schrijft het ziekenhuis op 25 augustus. Nu heeft de zorgverlener deze informatie al voordat de patiënt binnenkomt. Als de patiënt al bekend is in het ziekenhuis, dan wordt de informatie direct toegevoegd aan het epd. Is de patiënt nog niet bekend, dan kan de zorgmedewerker gemakkelijk een dossier aanmaken en de ritinformatie koppelen.

Om de gegevensuitwisseling te realiseren, moet informatie vanuit de verschillende regionale ambulancevoorzieningen (RAV) via de Landelijke Server Digitale Vooraankondiging (LSDV) bij de juiste patiënt in het epd worden ingelezen. Om dat voor elkaar te krijgen hebben ambulancevoorzieningen GGD Kennemerland en Witte Kruis samengewerkt met leveranciers Epic en Enovation, met advies van UMCG dat al langer op deze manier werkt.