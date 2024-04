Spaarne Gasthuis stelt nieuwe toezichthouders aan

Franka Morssink is bestuurder bij Philadelphia, de op één na grootste gehandicaptenzorgorganisatie in Nederland. Petra de Jongh werkt als bestuursvoorzitter bij vvt-aanbieder Pieter van Foreest.

Spaarne Gasthuis

De zorgbestuurders zijn per 1 april als toezichthouder bij Spaarne Gasthuis gestart. “Met ervaring in het financiële domein, kennis over zorg en huisvesting vormen Franka en Petra een waardevolle aanvulling voor onze raad van toezicht en het gehele Spaarne Gasthuis. Wij zijn zeer verheugd over hun komst”, reageert rvt-voorzitter Bernt Schneiders op de benoeming.