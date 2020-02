Spaarne Gasthuis verkoopt locatie Heemstede

Na de verhuizing in 2004 naar een nieuwe hoofdlocatie in Hoofddorp had het Spaarne Ziekenhuis de ruimte van de locatie aanvankelijk nog nodig. Inmiddels heeft het ziekenhuis teveel vierkante meters, waardoor de locatie Heemstede overbodig is geworden. Bovendien is de locatie door de fusie tussen het Kennemer Gasthuis en het Spaarne Ziekenhuis in 2015 tussen twee hoofdlocaties van het ziekenhuis komen te liggen, die beiden vanuit Heemstede goed bereikbaar zijn. Ook hebben veel medische vakgroepen de locatie Heemstede de afgelopen jaren verlaten om alleen nog polispreekuren op de hoofdlocaties te houden.

Wonen

Het Spaarne Gasthuis heeft de gemeenten gevraagd om mee te werken aan een gedeeltelijke wijziging van de functie van het perceel naar ‘wonen’. De toekomstige eigenaar zal zelf passende plannen voor de toekomst van het gebouw.

Opbrengst

Voor de verkoop heeft Spaarne Gasthuis goedkeuring nodig van het College Sanering Zorginstellingen. Dit College ziet toe op een transparant en marktconform proces. De opbrengsten worden aan de reserves toegevoegd of komen ten goede aan de patiëntenzorg. De poliklinieken van het Spaarne Gasthuis die nu nog aanwezig zijn, verhuizen medio april 2020 naar de locaties Haarlem Zuid, Haarlem Noord en Hoofddorp van het Spaarne Gasthuis.