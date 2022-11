Spaarne Gasthuis neemt bestuursvoorzitter Zaans Medisch Centrum over

Tijdens een naar eigen zeggen “enerverende zoektocht” heeft de raad van toezicht (rvt) van het Spaarne Gasthuis Leon Aarts benaderd. De bestuurder hapte toe en start eind maart 2023 bij zijn nieuwe werkgever.

Hoogleraar en opleider

Bernt Schneiders, voorzitter van de rvt, is verheugd met de aanstelling van Aarts. “Hij heeft ervaring als ziekenhuisbestuurder én hij is medisch specialist. Een zeer welkome combinatie die een positieve invloed zal hebben op de samenwerking tussen het bestuur van het Spaarne Gasthuis en de medische staf, verenigd in de Medisch Specialistische Coöperatie Kennemerland (MSCK). Ook Leons ervaring als hoogleraar en opleider is zeer welkom, omdat we als topklinisch ziekenhuis het opleiden van ál het personeel natuurlijk van groot belang vinden.”

Uitdagingen

Ook de nieuwe bestuursvoorzitter is logischerwijs in zijn nopjes, hoewel hij ook uitdagingen aanstipt in zijn reactie. “Ik denk dan allereerst aan de personeelstekorten, het IZA met daarin onze belangrijke connectie met de huisartsen en de vvt en de geplande nieuwbouw.”