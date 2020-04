Speciale hulptelefoonlijnen bieden informatie en luisterend oor

Speciale telefoonlijnen die enkele instanties in de huidige coronatijd hebben geopend, worden veel gebeld. Zo is de telefoonlijn die ouderenbond ANBO 11 maart opende, is al door ruim 4000 mensen gebeld. De Rode Kruis Hulplijn is sinds de start al meer dan 15.000 keer gebeld en ook bij de Luisterlijn is het erg druk. Wilden veel bellers aanvankelijk vooral feitelijke en praktische informatie, de laatste week bellen er ook massaal ouderen die eenzaam zijn.

“We merken dat de meeste mensen die bellen een praktische vraag hebben, zoals over het doen van boodschappen of het houden van afstand”, zegt een woordvoerder van het Rode Kruis. Daarnaast bellen veel mensen met een medische vraag en een groot gedeelte belt omdat zij in deze tijd van quarantaine alleen zijn.

Die ervaring heeft ook de ANBO. “Veel mensen die al niet zo’n groot sociaal netwerk hadden, zijn door de coronamaatregelen nog meer op zichzelf aangewezen. We zijn blij dat we die mensen een luisterend oor kunnen bieden”, zegt ANBO-directeur Liane den Haan. De bond biedt elke dag allerlei activiteiten aan via Facebook, zoals stoelyoga, kooktips en hersengymnastiek.

De medewerkers van de Luisterlijn krijgen (via telefoon en chat) ook veel bezorgde en angstige mensen binnen. Vorige maand startte Omroep MAX samen met de Luisterlijn een grote campagne om ouderen die zich vanwege het coronavirus zorgen maken te wijzen op het bestaan van deze Luisterlijn. (ANP)