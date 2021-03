Speciale teststraten voor kinderen in Rotterdam

Verder kan zo, volgens een bericht van het AD, bij een positieve test op een school de klas makkelijker in quarantaine. De quarantaine kan na vijf dagen eindigen bij een negatieve test. Lang niet alle ouders kiezen hiervoor, maar vele wel, aldus het AD. Dan is een bezoek aan de teststraat nodig. In deze regio is het aantal positieve testen het hoogste van alle leeftijdscategorieën: 11,6 procent.

Ballonnen

De extra kinderteststraten zijn ingericht op de gewone testlocaties. Soms heeft de GGD deze versierd met posters en ballonnen. In de teststraten is meer tijd om vragen te beantwoorden en kinderen op hun gemak te stellen.

In Rotterdam zijn de ‘kinderafspraken’ mogelijk bij Rotterdam Airport, Ahoy, het Topsportcentrum, de Kralingse Zoom en de Koperstraat. Elders in de regio kan dat in Schiedam en Zuidland.