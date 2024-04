Speciale zorg jonge kankerpatiënten in Flevoziekenhuis

Elk jaar horen ongeveer 3.900 jongvolwassenen tussen de 18 en 39 jaar dat zij kanker hebben. Deze AYA’s (adolescents & young adults) zijn in de bloei van hun leven en verliezen bij de diagnose vaak de grip op hun leven. De AYA-zorg gaat uit van de vraag: wie ben jij en wat heb je nodig? Tijdens en ook na kanker. Het AYA-team van Flevoziekenhuis bestaat uit zorgprofessionals die specifieke kennis hebben over kanker op jongvolwassen leeftijd.

Jongvolwassenen kampen met andere vragen dan hun oudere lotgenoten; bijvoorbeeld over het afmaken van hun studie, solliciteren, het afsluiten van een hypotheek of het stichten van een gezin. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat kankercellen zich soms anders kunnen gedragen in een jongvolwassen lichaam dan in dat van ouderen en kinderen.

Erfelijke aanleg

Ook speelt erfelijke aanleg vaker een rol bij het ontstaan van de kanker. De medische behandeling moet daarom zoveel mogelijk afgestemd worden op deze unieke patiëntgroep. AYA-zorg heeft aandacht voor al deze leeftijdsspecifieke zorgbehoeften.

Het AYA-team van het Flevoziekenhuis werkt nauw samen met het Amsterdam UMC en is onderdeel van het Nationaal AYA ‘Jong & Kanker’ Zorgnetwerk. Binnen dit netwerk worden AYA-zorgverleners ondersteund en geschoold, wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan naar kanker bij jongvolwassenen en expertise gedeeld. Het AYA Zorgnetwerk is opgebouwd uit zes regionale zorgnetwerken waardoor AYA-zorg bij iedere AYA dichtbij voor handen is.