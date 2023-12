Specialist Zuyderland benoemd tot hoogleraar data-driven decision making

Mathie Leers is bijzonder hoogleraar ‘data-driven decision making in healthcare’. De leerstoel van de Open Universiteit is ingesteld in samenwerking met Zuyderland. Leers combineert de functie met zijn aanstelling als klinisch chemicus-hematoloog bij Zuyderland Medisch Centrum.

De leerstoel richt zich op het ontwikkelen van onderzoek en onderwijs op het grensvlak tussen milieuwetenschappen en data-gedreven besliskunde in de gezondheidszorg. Hierbij ligt de focus op het dichten van het gat dat ontstaan is tussen enerzijds de toename in kwantiteit, complexiteit en verborgen context van data die voortkomen uit de (laboratorium)geneeskunde in relatie tot milieu- en sociaaleconomische factoren, en anderzijds het vertalen hiervan in klinische toepassingen.

Medische beslissingen

Mede door het onderzoek dat door deze leerstoel opgezet wordt, moeten algoritmen en modellen ontwikkeld worden die in de kliniek ingezet kunnen worden bij het nemen van medische beslissingen.

Versterking samenwerking

Deze nieuwe leerstoel moet een brug vormen tussen enerzijds de onderzoeksgroepen van milieuwetenschappen, informatica en informatiekunde, onderdeel van de faculteit bètawetenschappen van de Open Universiteit, en anderzijds de medisch professionals van Zuyderland Medisch Centrum. De leerstoel moet bovendien bijdragen aan versterking van de samenwerking tussen de Open Universiteit en Zuyderland.

Nieuwe algoritmes

Leers startte zijn carrière in 1990 in het ‘de Wever Ziekenhuis’ Heerlen (later Atrium Medisch Centrum), dat in 2015 fuseerde met Orbis Medisch Zorgconcern en sindsdien Zuyderland Medisch Centrum heet. Zijn hele loopbaan verricht hij onderzoek, voornamelijk op het vlak van hematologie en oncologie. Leers startte in 2021 het door ZonMw gefinancierde onderzoek ‘Wat is een goed algoritme om een COVID-19 patiënt veilig uit isolatie te halen’, dat op dit moment nog loopt.