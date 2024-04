Specialisten Zuyderland en huisartsen steunen sluiting SEH en IC

Ze reageren daarmee op het plan dat Zuyderland vorige week presenteerde om een groot deel van de spoedzorg, met name de SEH en IC, in 2030 te concentreren in Sittard-Geleen. Dat laatste gaat ten koste van deze zorg in de locatie Heerlen.

“Het is belangrijk dat als u een heel complexe, acute aandoening heeft, een hooggespecialiseerd team treft. Voor het goed opvangen en behandelen van deze patiënten zijn gespecialiseerde teams nodig die vaak deze zorg leveren en dan heel goed getraind zijn om optimaal te handelen. Om dit veilig waar te kunnen maken, ook met een tekort aan personeel, moeten we deze zorg samenbrengen”, aldus de verklaring.

De artsen wijzen erop dat Zuyderland al jaren voor de complexe zorg deels samenwerkt met Maastricht UMC+ op één locatie: “We weten dus uit ervaring dat dat heel goed en veilig werkt. Ook hebben we samen geconcludeerd dat de aanrijtijden van de ambulances voor beide regio’s ruim binnen de landelijke normen liggen. Wij kunnen u dus goed en veilig helpen.”

De zorgprofessionals zien nu al een tekort aan medewerkers: “Er is bijvoorbeeld een gebrek aan huisartsen, medisch specialisten, gespecialiseerd verpleegkundigen, CT-laboranten en laboranten die bloedonderzoek doen. Dus moeten we het slimmer gaan organiseren met elkaar.”

Zuyderland heeft besloten om een Sociaal Hospitaal op te zetten, waarmee het ziekenhuis speciaal voor kwetsbare ouderen zorg in de Heerlense regio wil geven.