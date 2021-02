Specialistische jeugdzorg werkt niet mee aan kostenbeperking Jeugdwet

De stuurgroep ‘maatregelen financiële beheersbaarheid jeugdzorg’ geeft opvolging aan het onderzoek van AEF naar de kosten in de jeugdzorg. In dat onderzoek blijkt dat gemeenten structureel 1,3 tot 1,5 miljard euro missen op hun jeugdzorgbudgetten. Ook adviseert onderzoeksbureau AEF om eerst een fundamentele discussie te voeren over het voorzieningen niveau in de jeugdzorg, voor er over bezuinigingen gesproken kan worden.

Lees hier het onderzoek van AEF naar de tekorten in de Jeugdzorg.

Expertise

De BGZJ zaten niet zelf in de stuurgroep, maar boden wel hun expertise aan. De BGZJ is een samenwerkingsverband van brancheorganisaties Jeugdzorg Nederland, de Nederlandse ggz, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra (VOBC). Nu ze vinden dat de gesprekken in deze stuurgroep te veel gaan over bezuinigen en te weinig over de inhoudelijk, trekken ze zich terug.

Niet medeverantwoordelijk

“We willen te allen tijde willen voorkomen dat de indruk kan ontstaan dat wij als BGZJ medeverantwoordelijkheid dragen voor een traject dat als oogmerk heeft enkel vanuit financieel, technocratisch perspectief bezuinigingsmaatregelen te willen opleveren”, schrijven ze in hun brief aan e stuurgroep.

Onrealistisch tijdspad

Volgens de BGZJ gaat het in de stuurgroep te veel over bezuinigen. Terwijl er volgen hen tegelijkertijd onderzocht worden hoe de jeugdzorg verbeterd kan worden. Ook vinden ze het tijdspad te krap. “Wat er in zes jaar (sinds de decentralisatie van de jeugdzorg, red.) is ‘ontspoord’, lijkt nu in drie maanden te moeten worden gerepareerd”, schrijven ze in hun brief aan de stuurgroep.

Uitstroom

De BGZJ vinden dat er gekeken moet worden naar de instroom en uitstroom in de jeugd-ggz. Uit het onderzoek van AEF blijkt dat de oplopende kosten in de jeugdzorg vooral te maken hebben met stroperige uitstroom. De BGZJ pleit dan ook voor een soepelere overgang op de grenzen van stelsels in plaats van een harde ‘knip’ bij het bereiken van een bepaalde leeftijd.

Preventie

Ook preventie kan niet zomaar wegbezuinigd worden, vinden de branches. Uit het AEF-rapport blijkt dat investeringen in preventie en vroeg-signalering het beroep op zwaardere zorg niet doen afnemen, maar, zeggen de branches, “hier gaat de kost voor de baat uit: als we met preventie bereiken dat jeugdigen hun school wel afronden en wel aan het werk komen en zich gelukkiger voelen, dan levert dit een enorme bijdrage aan de ontplooiingsmogelijkheden en het welzijn van jeugdigen. En daarmee aan het voorkomen van maatschappelijke kosten later.”