Ziekenhuis Isala in Zwolle kampt met een gedeeltelijke storing in het ict-netwerk. Daarom zijn de spoedeisende hulp en de eerste hartlonghulp gesloten en rijden ambulances met de patiënten naar andere ziekenhuizen in de regio.

De operaties van vrijdagochtend zijn wel afgemaakt, maar nu staat het operatieprogramma verder even stil. Spoedoperaties gaan wel door, net als afspraken op de poli.

Patiëntenveiligheid

“De patiëntveiligheid is in het ziekenhuis nooit in het geding geweest”, aldus het hospitaal op de eigen site. Het is nog niet duidelijk hoeveel tijd het herstel van het systeem in beslag zal nemen. (ANP)