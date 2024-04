Spoedpoli St Jansdal in Lelystad gaat ‘s avonds dicht

De spoedpoli van het St Jansdal ziekenhuis in Lelystad gaat vanaf 1 juni ’s avonds dicht. Dat meldt Omroep Flevoland. De deuren van het ziekenhuis zijn dan op doordeweekse dagen om 17:30 uur gesloten. Nu is de spoedpoli nog tot 21:30 uur geopend.

Volgens het ziekenhuisbestuur is het niet meer rendabel om de spoedpoli op die momenten open te houden. Inwoners van Lelystad met botbreuken of snijwonden moeten naar de spoedeisende hulp van de ziekenhuizen in Harderwijk of Almere.

Röntgenfoto’s op zaterdag

Om patiënten enigszins tegemoet te komen, begint het ziekenhuis vanaf september met het maken van röntgenfoto’s op de zaterdag, meldt Omroep Flevoland. Op dit moment is de radiologieafdeling op zaterdagmiddag gesloten.

Leonie Boven, de voorzitter van de raad van bestuur, benadrukt dat ondanks deze maatregelen de kwaliteit van de spoedzorg in Lelystad gegarandeerd blijft.