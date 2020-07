Spoedzorg en verpleegafdelingen ETZ naar locatie Elisabeth

Alle spoedzorg die het ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis) in Tilburg biedt, wordt op termijn gegeven vanuit de locatie ETZ Elisabeth. Ook alle verpleegafdelingen komen op deze locatie.

Om dit mogelijk te maken gaat het ziekenhuis uitbreiden. Er komt ook plek voor andere zorgverleners. Zo is het ziekenhuis in gesprek met huisartsen over de realisatie van een huisartsenpost.

Parkeergarage

Bij de nieuwbouw komt ook een parkeergarage om de parkeersituatie rondom het ziekenhuis te verbeteren. Naar verwachting zijn medio 2025 de eerste uitbreiding van het ziekenhuisen de parkeergarage klaar. De bouw start medio 2022.

Op langere termijn wordt ETZ Elisabeth volledig vernieuwd. ETZ-bestuurder Gerard van Berlo: “Het huidige gebouw is van 1982 en kan technisch gezien nog wel een aantal jaren mee, maar het nadert toch het einde van de levensduur en zal in de komende decennia vervangen moeten worden.

Het proces van vernieuwing duurt zo’n twintig tot dertig jaar, aldus Van Berlo. “Uiteindelijk staat er ergens tussen 2040 en 2050 een volledig nieuw ziekenhuis.”