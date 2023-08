Spoedzorg Huisartsen Twente dreigt met straf voor Co-Med

SHT-directeur Guus Bruins vertelt dat vooral commerciële praktijken zoals Co-Med en Arts en Zorg op het laatste moment hun diensten invullen, wat leidt tot extra druk op andere artsen. Onze eigen leden hebben het goed voor elkaar. We zijn een soort coöperatie. Het is voor hen een stuk collegialiteit naar elkaar toe”, vertelt hij aan de regiokrant. Een woordvoerder van Co-Med geeft aan dat de keten naar de NZa stapt. “Onderscheid maken in aanbieders mag niet”, zegt hij.

Spoeddiensten

Co-Med werd al in Zwolle voor een maand uitgesloten van de regionale huisartsenpost wegens herhaaldelijk weigeren van spoeddiensten. SHT wil vergelijkbare sancties opleggen aan commerciële partijen, waarbij boetes kunnen oplopen tot 7500 euro en uitsluiting van spoedpost voor een maand bij herhaalde overtredingen. In Almelo wordt deze maatregel niet geïmplementeerd, aangezien daar geen problemen zijn met dienstvervulling.