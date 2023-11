Spoedzorgnetwerk Helmond houdt spoedzorg toegankelijk

In de regio Helmond-De Peel worden sinds 6 november bepaalde niet-acute visites van de huisartsenspoedpost gereden door verpleegkundigen. “Deze samenwerking gaan we versterken door deze verpleegkundigen nog vaker in te zetten”, zegt Bas ten Dam, bestuurder bij Huisartsenposten Oost-Brabant. Dit moet de druk op de huisartsen verminderen.

Huisartsenzorg

Verpleegkundigen van de verpleegtechnische teams van de twee VVT-organisaties leveren in de regio specialistische zorg aan huis. Volgens Ten Dam gaat het bij spoedzorg niet altijd om huisartsenzorg die een patiënt nodig heeft. “Daar waar het risico niet acuut is, gaat er een verpleegkundige naar de patiënt toe.”

Monique Hertogs, bestuurder Savant Zorg: “Verpleegkundigen hebben brede kennis en ervaring met onder andere kwetsbare ouderen. Daardoor zijn ze goed in staat een inschatting te maken van de patiënt, bij de patiënt thuis. Behalve dat dit de druk op huisartsen kan verminderen hebben patiënten sneller toegang tot de zorg die ze nodig hebben. Deze ontwikkeling sluit mooi aan bij de juiste zorg op de juiste plek door de juiste zorgprofessional.”

Samenwerking

De samenwerking is een onderdeel van het Spoedzorgnetwerk Helmond – De Peel waarin Elkerliek ziekenhuis, GGD Brabant Zuidoost, Huisartsenposten Oost-Brabant, GGZ Oost Brabant, de Zorgboog, Savant Zorg, CZ, en Stuurgroep spoed Huisartsen Helmond Peelland en rol spelen.