St. Antonius pioniert met virtual reality

Het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht en Nieuwegein experimenteert complementair zorg in de vorm van virtual reality. Op verschillende afdelingen worden speciale VR-brillen ingezet om patiënten te helpen kalmeren en angst en pijn te reduceren.

“Zodra patiënten de bril opzetten, wanen ze zich even in een andere wereld; ver weg van het ziekenhuis. Het biedt afleiding en geeft ontspanning”, aldus Elke van Beek, namens het St. Antonius Kankercentrum, waar begin dit jaar gestart is met virtual reality-brillen.

Patiënten kunnen kiezen uit verschillende virtuele ervaringen, zoals een spelletje of een ontspanningsoefening doen of een filmpje bekijken. “Zo is het mogelijk om animatiefilmpjes te bekijken, maar je kunt bijvoorbeeld ook een virtuele tour doen door het Rijksmuseum”, legt Van Beek uit. “Dankzij de VR-bril lijkt het net alsof je écht op die plek bent. Je ziet niet alleen een heel andere wereld om je heen, maar je hoort ook het geluid van die virtuele omgeving. Dat maakt dat je je daadwerkelijk in een andere wereld waant. Even weg van je ziekte.“

Minder angst

De programma’s die op de VR-bril staan, zijn speciaal ontwikkeld voor patiënten in het ziekenhuis. Het St. Antonius werkt hiervoor samen met SyncVR Medical. De brillen worden vooral ingezet ter ontspanning en afleiding. Van Beek: “Die afleiding zorgt er ook voor dat patiënten minder angst en pijn ervaren, zo blijkt uit verschillende onderzoeken.”

Voorlichting

Naast de oncologieafdeling wordt er ook op andere afdelingen in het ziekenhuis geëxperimenteerd met de VR-bril. Zo is kinderarts Arine Vlieger een onderzoek gestart naar bloedprikken bij kinderen op de Downpoli, terwijl ze worden afgeleid met virtual reality. Ook de afdelingen Endoscopie en Revalidatie hebben interesse in het inzetten van VR-brillen bij bepaalde behandelingen. Daarnaast denkt het ziekenhuis erover om de brillen te gebruiken bij het geven van voorlichting, zodat patiënten van tevoren precies weten én ook zelf kunnen ervaren wat een bepaalde behandeling inhoudt.

Aanvullende zorg

Het St. Antonius ziet virtual reality als complementaire zorg; oftewel aanvullende niet-medische zorg. Andere voorbeelden hiervan zijn het aanbieden van hand- en voetmassages, het Buddyhuis en de inzet van waakmaatjes. “We focussen ons niet alleen op de medische behandeling. Iemand is voor ons allereerst mens, in plaats van alleen patiënt. We vinden het daarom belangrijk om ook aandacht te hebben voor het welbevinden van de patiënt, want dat zorgt pas écht voor kwaliteit van leven.”