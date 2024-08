St. Antonius slecht bereikbaar door verkeerssituatie

Het St. Antonius Ziekenhuis is Nieuwegein maakt zich ‘grote zorgen’ over de bereikbaarheid door werkzaamheden aan de A2.

De verkeerssituatie leverde afgelopen weekend al problemen op. Het ziekenhuis verwacht dat dit de komende weekenden niet gaat veranderen. Dat meldt RTV Utrecht.

Problematisch

Woordvoerder van het ziekenhuis Roeland Franck laat weten voorop te willen stellen dat patiënten geen ‘medische schade’ hebben opgelopen doordat ambulances er niet door konden.

Franck vervolgt: “Daar zijn we blij mee, maar het is meer geluk dan wijsheid.” Hij laat weten de situatie onacceptabel te vinden. Zowel patiënten als medewerkers hadden moeite om bij het ziekenhuis te komen. Daarnaast speelde continue de vraag: komen urgente gevallen op tijd?

Herhaling voorkomen

Afgelopen weekend is het naar omstandigheden dus ‘goed’ verlopen. Maar het risico is zeer hoog. Daarom is het ziekenhuis in overleg met de gemeente: “We moeten herhaling echt zien te voorkomen”, laat Franck weten.