St. Antonius stelt mondkapjes verplicht

In het St. Antonius Ziekenhuis zijn vanaf 17 augustus mondkapjes verplicht in de wachtruimtes van poli’s en onderzoekafdelingen. Het ziekenhuis neemt de maatregel omdat de anderhalve meter-regel door de hervatting van de zorg onder druk is komen te staan.

Patiënten mogen van het St Antonius hun eigen mond-neusmasker dragen. Als ze zelf geen masker bij zich hebben, krijgen ze er één uitgereikt bij de balie van de polikliniek c.q. afdeling. De verplichting tot het dragen van mond-neusmaskers geldt voor iedereen vanaf 12 jaar.

Grenzen

Het St. Antonius Ziekenhuis zegt de reguliere zorg graag verder op te schroeven. “Dat kan alleen als we dat op een veilige en verantwoorde manier kunnen doen”, aldus het ziekenhuis. “Al hebben we onze ziekenhuislocaties zo veel als mogelijk ingericht op de 1,5 metermaatregel, toch zijn er grenzen aan de fysieke mogelijkheden in ons ziekenhuis. Nu we de zorg steeds verder aan het hervatten zijn, verwachten we op sommige poli’s die 1,5 meter niet meer altijd te kunnen waarborgen. Daarom is besloten om vanaf 17 augustus patiënten en hun eventuele begeleiders te vragen een mond-neusmasker te dragen in de wachtruimte van een poli of onderzoeksafdeling op al onze locaties.”

Beperkt risico

Ook met mond-neusmasker moeten bezoekers zoveel mogelijk de 1,5 meter in acht worden genomen. Het masker mag af in de spreekkamers op de poli’s, hier kan de 1,5 meter zonder problemen toegepast kan worden. In de gangen geldt de mondkapverplichting niet, omdat het vluchtig elkaar passeren volgens het ziekenhuis een zeer beperkt risico geeft. Ook op verpleegafdelingen hoeven bezoekers geen masker te dragen, omdat hier de 1,5 meter gewaarborgd kan worden. Polimedewerkers hoeven geen mond-neusmasker te dragen, omdat zij niet tussen de patiënten in de wachtruimte zitten.