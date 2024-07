St. Antonius vindt nieuwe bestuursvoorzitter in eigen gelederen

Het St. Antonius Ziekenhuis heeft Monique Valentijn benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur. De afgelopen jaren zat ze al in het bestuur en was ze verantwoordelijk voor de operationele bedrijfsvoering.

Valentijn – nummer 83 in de Skipr99 – is van huis uit internist met als aandachtsgebied ouderengeneeskunde en werkte in het verleden onder meer als directeur Specialistische Zorg bij Cordaan. Vanaf 1 september neemt ze de rol van Luc Demoulin als bestuursvoorzitter van het St. Antonius over.

Prioriteiten

“Mijn prioriteiten daarbij zijn om het St. Antonius slagvaardiger en duurzamer te maken en onze patiënten en medewerkers verder door de zorgtransformatie te leiden. Naar meer zorg zelf, thuis en digitaal”, zegt Valentijn over haar nieuwe functie. Ze wil daarbij “verder kijken dan de korte termijn en de eigen organisatie.”

Vertrouwen

De raad van toezicht spreekt bij monde van voorzitter Huibert Pols het vertrouwen uit in de nieuwe roerganger. “Monique zal zich met kracht inzetten om de vooraanstaande positie van het St. Antonius als innovatief ziekenhuis verder te versterken.”