St. Antonius Ziekenhuis maakt duurzaamheidsstatement met giraffen

Twee kleurrijke giraffen sieren de locaties van het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht en Nieuwegein. De kunstwerken zijn gemaakt van ruim 2000 versleten teenslippers die in ontwikkelingslanden in het milieu terecht komen. Met de kunstwerken wil het ziekenhuis een statement maken over het belang van duurzaamheid.

Door het slechte afvalverwerkingssysteem in ontwikkelingslanden, komt het grootste deel van de miljarden weggegooide teenslippers in het milieu terecht, waaronder de oceaan. Vervolgens spoelen de flipflops aan op het strand. Zo ook in Kenia. Het Keniaanse Ocean Sole zag dit als een schone kans om de teenslippers van de stranden en rivierbeddingen te halen en te transformeren tot kunstwerken.

Inspireren

Afgelopen jaar werden één miljoen rondslingerende teenslippers verwerkt tot kunst, waaronder deze giraffen. Door de kunstwerken wordt zowel het plastic opgeruimd, als inkomsten gegenereerd voor negentig gezinnen.

De symboliek erachter inspireerde Wenny Braam, afdelingshoofd Services Utrecht & Woerden, om voor het St. Antonius de giraffen te scoren. “Als ziekenhuis vinden we duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen belangrijk. Met de koop van deze kunstwerken dragen we bij aan een schoner milieu en gedegen werkgelegenheid. We zijn heel blij dat wij nu ook twee giraffen op onze locaties hebben staan, om groot en klein te inspireren.”