St. Barbara verdient zilver met mensgerichte zorg

Verpleeghuis Vilente St. Barbara in Ede heeft het zilveren Mensgerichte Zorgcertificaat ontvangen van Planetree International. De Planetree certificering is een kwaliteitskeurmerk gericht op mensgerichte zorg.

De criteria die bij het keurmerk horen hebben betrekking op een mensgerichte zorgervaring. Het gaat dan om de interacties tussen bewoners, naasten en zorgverleners. Maar ook de toegang tot informatie, het betrekken van naasten en de fysieke omgeving van de zorg zijn belangrijke criteria.

Verschil maken

Een van de criteria is weten wat verschil maakt. Zo werd door alle ondervraagden het beeld bevestigd dat er veel moeite wordt gedaan om de zorg zo persoonlijk mogelijk te maken. Hierbij is er oog voor het stimuleren of behouden van de zelfredzaamheid.

Mensgerichte visie

Teammanager Gwendolyn Alting is trots op het behaalde zilver: “Dagelijks zorgen de medewerkers van St. Barbara vanuit een mensgerichte zorgvisie voor onze cliënten. Medewerkers maar ook vrijwilligers, naasten en buren zorgen met en voor elkaar. In deze tijd waarin we regelmatig zorgmedewerkers tekortkomen, is het creatief zijn met dat wat we hebben en daarbij oog blijven houden voor de eigen regie, zelfredzaamheid en dus de mensgerichtheid.”