St Jansdal: binnen twee maanden covid-IC mogelijk in Lelystad

“Wij onderschrijven volledig dat de covid-zorg toekomstbestendiger en anders georganiseerd moet worden”, laat het ziekenhuis weten in een bericht op onder meer LinkedIn. “Het huidige model om de covid-ziekenhuiszorg te leveren in ons land is in onze ogen niet duurzaam.” Concentratie van zorg voor covidpatiënten zou de druk op de andere ziekenhuizen verlagen. De reguliere zorg zou dan ook weer eerder opgestart kunnen worden, zo is de gedachte achter het veelgehoorde idee.

Landelijke regie

Het St Jansdal ziekenhuis in Lelystad beschikt over verpleegafdelingen en een ic-afdeling, die met wat aanpassingen binnen twee maanden operationeel kunnen zijn. Het bemensen van die afdeling is het grootste struikelblok. Waar komen de medisch specialisten en gespecialiseerde verpleegkundigen vandaan? St Jansdal stelt dat landelijke regie door bijvoorbeeld een groot academisch ziekenhuis nodig is om het plan te verwezenlijken.