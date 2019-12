St Jansdal en Kroon Kliniek gaan samenwerking aan

Met de samenwerking willen St Jansdal en de Kroon Kliniek de patiëntenstroom en de zorgverlening en bijkomende taken en verantwoordelijkheden op een manier organiseren. Er worden gezamenlijke zorgpaden opgezet. Hierover zijn ook met de zorgverzekeraars afspraken gemaakt, zo laten de organisaties weten.

St Jansdal en de Kroon Kliniek verzorgen samen het bevolkingsonderzoek naar darmkanker. “De zorg die nodig is na het vinden van darmkanker of andere afwijkingen zijn volledig uitgewerkt in een zorgproces waardoor de patiënt zo snel mogelijk de bijbehorende operatie of andere benodigde zorg kan ontvangen”, aldus de samenwerkende partijen in een gezamenlijke verklaring.